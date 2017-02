Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em março

Todo Carnaval tem um fim, mas a Netflix, ainda bem, não. E está cheia de novidades para março!

Entre os destaques do mês, as novas temporadas de “Grace e Frankie”, “The 100” e “Love”e as estreias de “Cinquenta Tons de Cinza”, “Boyhood” e “Walt: nos Bastidores de Mary Poppins”.

Confira a lista completa.

Séries

Punho de Ferro – Marvel

Temporada 1

Disponível 17/03/2017

Ingorbenable

Temporada 1

Disponível 24/03/2017

Os 13 Porquês

Temporada 1

Disponível 31/03/2017

Grace e Frankie

Temporada 3

Disponível 24/03/2017

LOVE

Temporada 2

Disponível 10/03/2017

Greenleaf

Temporada 1

Disponível 03/03/2017

Samurai Gourmet

Temporada 1

Disponível 17/03/3017

Horizonte B

Temporada 1

Disponível 20/03/2017

The 100

Temporada 1

Disponível 14/03/3017

FILMES

50 Tons de Cinza

Disponível 12/03/2017

Walt nos Bastidores de Mary Poppins

Disponível 01/03/2017

The Discovery

Disponível 31/03/2017

Burning Sands

Disponível 10/03/2017

Deidra & Laney Rob a Train

Disponível 17/03/2017

Boyhood

Disponível 12/03/2017

Se Puder… Dirija!

Disponível 15/03/2017

O Amor no Divã

Disponível 08/03/2017

O Último Cine Drive-in

Disponível 15/03/2017

The Most Hated Woman in America

Disponível 24/03/2017

Gloria: Diva Suprema

Disponível 15/03/2017

Conexão Escobar

Disponível 18/03/2017

DOCS E ESPECIAIS

Felipe Neto: Minha Vida Não Faz Sentido

Disponível 24/03/2017

Amy Schumer: The Leather Special

Disponível 07/03/2017

Five Came Back

Temporada 1

Disponível 31/03/2017