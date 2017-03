Estrelas de ‘Big Bang Theory’ reduzem salário em favor de colegas

Um caso raro entre colegas de qualquer trabalho aconteceu em Hollywood. Os protagonistas da série “The Big Bang Theory” Kaley Cuoco (Penny), Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Simon Helberg (Howard) e Kunal Nayyar (Raj) decidiram diminuir seus salários para que as colegas Mayim Bialik (Amy) e Melissa Rauch (Bernadette) pudessem ganhar um aumento.

Segundo a revista americana Variety. os atores principais ganhavam US$ 1 milhão por episódio, enquanto Mayim e Melissa, que entraram para o elenco da série na terceira temporada, ganhavam US$ 200 mil. Cada um dos principais, então, decidiu abrir mão de US$ 100 mil de seus salários, para que as colegas pudessem ganhar mais. O pagamento de cada uma deve passar a ser de US$ 450 mil.

As duas atrizes ainda buscam por paridade salarial com os colegas de elenco, e pedem para a Warner Bros, responsável pela série – que é a comédia de maior audiência nos EUA – aumentarem ainda mais o salário. As negociações são referentes a mais duas temporadas de “Big Bang” – ou seja, mais 48 episódios. Façam as contas… (OK, a gente faz: quem ganha US$ 1 milhão, claro, vai embolsar mais US$ 48 milhões. Já Mayim e Melissa podem ganhar US$ 21,6 milhões).

Bom exemplo de Friends

Nos longínquos anos 1990, os protagonistas de outra série de comédia que virou fenômeno cultural passaram por uma discussão desse tipo. Em “Friends”, depois de uma primeira temporada com salários iguais – US$ 22,5 mil por episódio – os atores Jennifer Aniston (Rachel) e David Schwimmer (Ross) passaram a ganhar mais que os colegas, já que o romance entre Ross e Rachel era um destaque da série.

Isso gerou desentendimentos dentro do elenco, que decidiu se unir e negociar os salários como um grupo, na terceira temporada, com todos ganhando o mesmo valor. Funcionou, e a negociação seguiu assim, em grupo, até o fim da série, em 2004. Nessa época os seis atores já estavam ganhando US$ 1 milhão por episódio.

Manter o grupo unido e satisfeito com seus pagamentos é, pelo jeito, uma boa forma de garantir o sucesso de uma série de TV. Boa sorte para “The Big Bang Theory”!