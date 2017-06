Evaristo Costa topa desafio e encerra Jornal Hoje com trocadilho

Conhecido por interagir (e muito) com os fãs nas redes sociais, Evaristo Costa topou o desafio de um deles e encerrou o Jornal Hoje de um jeitinho diferente.

No Twitter, a usuária @eudhianedhi tinha pedido para que o jornalista se despedisse dos telespectadores com um trocadilho: “Termina o Jornal Hoje falando ‘até amanhã, no Jornal Hoje?'”.

Evaristo respondeu que tentaria se lembrar disso… E não é que ele realmente tornou realidade o pedido da seguidora?

@evaristocosta termina o JH falando "até amanhã no jornal hoje" — Dhiane Dhi (@eudhianedhi) June 8, 2017

Vou tentar me lembrar https://t.co/bCq0yqxZYU — Evaristo Costa (@evaristocosta) June 8, 2017

Nas redes sociais, os usuários adoraram a cumplicidade do âncora e comentaram a perfomance.

Como é que não ama esse homem minha gente??? pic.twitter.com/P9Mvg5MYI8 — Dhiane Dhi (@eudhianedhi) June 8, 2017

ELE FALOUUUUUU EVA EU TE VENERO pic.twitter.com/N2P8Hebk9z — HAHA. (@oficialhaha) June 8, 2017

O futuro dono da rede globo — Sense8 eu te venero (@soofiatrindade) June 8, 2017

Parabéns Eva !!! deu até um risinho de cumplicidade com seus twiteiros !! Oq acontece no Twitter fica no Twitter 👏👏👏👏 — Lagertha (@AmelinhaAraujo) June 8, 2017

Evaristo também falou sobre o assunto depois da exibição do Jornal. “Promessa é dívida. Agradeçam a minha memória”, brincou.