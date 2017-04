Expulso do BBB17, Marcos não ganha café da manhã com Ana Maria

Uma tradição para os eliminados do Big Brother Brasil é ser recebido no dia seguinte no Mais Você para um delicioso café da manhã com Ana Maria Braga e Louro José. A regra, no entanto, não vale quando o participante sai do programa sem ser através de um paredão. Sendo assim, Marcos não passou pela tradicional romaria do eliminado assim que saiu da casa.

Marcos não ganhou nem uma entrevista no Gshow com o Paulinho Serra e nem um café da manhã com Ana Maria Braga. Na verdade, a expulsão do médico do reality nem foi citada pela loira: o Mais Você recebeu Bruno Astuto e a pauta foi sobre regras de etiqueta em relacionamentos na Internet, e nenhuma palavra foi dita a respeito da eliminação de Marcos ou da agressão constatada pela polícia.

A única declaração de Marcos foi através de suas redes sociais. Logo após a expulsão exibida no programa de ontem (10), o perfil do ex-participante no Twitter foi trancado para que os seguidores não conseguissem ler os posts. Hoje pela manhã, a conta já estava aberta com um comunicado escrito pelo médico: