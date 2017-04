Família de Ieda quer pedir uma liminar para afastá-la de Marcos

Se dentro da casa do Big Brother Brasil o parquinho está afundado em magma de tanto incêndio que tem rolado, aqui do lado de fora os parentes do participantes já estão preocupados com a situação insalubre que se tornou a casa mais vigiada do país.

A família de Ieda usou o Twitter oficial da aposentada para reclamar que não conseguiam contato com a produção do BBB. E ameaçam que se a emissora não tomar uma atitude a respeito de Marcos, eles entrarão com uma representação contra o reality e uma liminar para afastar Ieda, alegando o risco da presença de Marcos para sua saúde e integridade.

Confira os tuítes:

Marcos está no paredão disputando com Marinalva e aparentemente tem poucas chances de ser eliminado, considerando as prévias de internet.