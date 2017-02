30 famosos que têm a mesma idade e você não sabia

Apesar de terem nascido no mesmo ano, é normal que as pessoas envelheçam de maneiras diferentes – e isso também acontece com as celebridades, claro. Embora cada um tenha a sua beleza e estilo de vida, é difícil acreditar que certos famosos estejam com a mesma idade. Confira alguns desses casos e se surpreenda!

1. Adele e Vanessa Hudgens

Maravilhosas, Adele e Vanessa Hudgens nasceram em 1988. Apesar de terem 28 anos, elas não aparentam estar com a mesma idade, não é mesmo?

2. Ashley Olsen e Lindsay Lohan

Apesar de serem atrizes de uma mesma geração e terem 30 anos, Ashley Olsen e Lindsay Lohan parecem ter idades bem diferentes.

3. Britney Spears e Natalie Portman

Natalie Portman nasceu em junho de 1981 e Britney Spears, em dezembro. Elas têm 35 anos.

4. Cameron Diaz e Sofia Vergara

Acredite se quiser: Cameron Diaz e Sofia Vergara nasceram em 1972 e têm 44 anos.

5. Cate Blanchett e Jennifer Aniston

Nascidas em 1969, Cate Blanchett e Jennifer Aniston também fazem parte do time de atrizes que parecem ter anos de diferença.

6. Charlie Sheen e Patrick Dempsey

Nem de longe, o galã Patrick Dempsey aparenta ter os mesmos 51 anos que o boêmio Charlie Sheen.

7. Christina Aguilera e Gisele Bündchen

Christina Aguilera e Gisele Bündchen nasceram em 1980 e têm 36 anos, mas dá para acreditar que a modelo brasileira ainda é seis meses mais velha?

8. Cynthia Nixon e Halle Berry

As cinquentonas Cynthia Nixon e Halle Berry nasceram em 1966, embora Halle pareça ser mais nova.

9. Eva Longoria e Fergie

Você sabia que Eva Longoria e Fergie compartilham o mesmo mês e ano de aniversário? Ambas são de março 1975 e têm 41 anos.

10. Gwen Stefani e Renée Zellweger

Gwen Stefani e Renée Zellweger são de 1969 e têm 47 anos, embora Renée pareça ser mais velha.

11. Jared Leto e Luciano Huck

Nascidos em 1971, Jared Leto e Luciano Huck têm 45 anos.

12. Julia Roberts e Pamela Anderson

Nascidas em 1967, a eterna linda mulher Julia Roberts aparenta ser mais jovem do que Pamela Anderson, embora ambas tenham 49 anos.

13. Keanu Reeves e Nicolas Cage

Pode até não parecer, mas a diferença de idade entre Keanu Reeves e Nicolas Cage é de apenas seis meses! Os dois atores nasceram em 1964.

14. Keira Knightley e Lana Del Rey

Elas são lindas e jovens, mas não parecem ter a mesma idade. Keira Knightley e Lana Del Rey nasceram em 1985 e têm 31 anos, sabia?

15. Macaulay Culkin e Ryan Gosling

Nem dá para acreditar que Macaulay Culkin tem a mesma idade que Ryan Gosling, uma das estrelas mais admiradas do momento. Eles estão com 36 anos.