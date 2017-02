Sensibilizados, fãs ajudam Felipe Dylon a divulgar novo trabalho

Há cerca de duas semanas, o cantor de alguns dos maiores hits dos anos 2000, Felipe Dylon, publicou em sua página oficial no Facebook uma imagem de divulgação. “Sem filtro, sem tratamento, sem pretensão, simplesmente colocar ali os novos contatos”, ele conta em um post na rede social.

A falta de “pretensão”, no entanto, acabou fazendo com que quase 6 mil pessoas curtissem, na “zoeira”, a foto – mas também com que fãs de longa data se sensibilizassem e oferecessem ao cantor novas montagens de presente.

“Foi algo rápido”, relata Dylon. “Na humildade criamos um flyer no paint, sem ajuda de um designer para apenas informar os novos contatos para contratação”. O cantor conta ainda que, quando começou sua carreira, tudo funcionava de uma forma diferente dos dias de hoje. “Não existia Facebook, Instagram, etc”, diz.

Por ser famoso, ele revela ter se preocupado desde sempre em lidar da forma correta com a opinião do público – e viu no episódio mais recente mais uma chance de agir assim. “Este post tosco que fizemos, mas que rendeu estes comentários todos, vai ficar aqui na minha página”, escreve ele. “Eu meio a tantos comentários, sendo a maioria do bem, alguns divertidos, uma zoação saudável, existe algo muito interessante em termos de posicionamento e atitude. A maioria deseja que o mundo melhore”.

Depois de se posicionar, ele montou na página um álbum chamado “Artes de Presente“, onde compilou as imagens que recebeu de presente dos fãs. Dá só uma olhada:

Conheça o trabalho mais recente do cantor: