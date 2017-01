Fátima critica ação de João Dória: ‘não precisava tanta pressa’

A apresentadora Fátima Bernardes não poupou críticas ao programa “Cidade Linda”, um dos projetos do atual prefeito de São Paulo João Dória (PSDB), que apagou os grafites da capital.

No aniversário de 463 anos da cidade, nesta quarta-feira, 25, durante o “Encontro”, na Globo, ela falou:

Arte de rua é uma das melhores ferramentas que existem para humanizar uma cidade, para revitalizá-la. É um ótimo recurso para educação, inclusão social, favorece o meio urbano que a gente vive, a percepção humana e a criatividade, a capacidade criativa. […] Não precisava de tanta pressa, né, gente? Não é assim, ali tinha o trabalho de muita gente e um apego, uma afetividade que a gente vai criando com aquele lugar. […] Em museu as obras são restauradas, não são jogadas fora.

De acordo com Fátima, as pessoas estão se apropriando de um espaço que é delas para fazer arte, manifestar as ideias delas. “É um galeria a céu aberto. É democrático porque permite quem é artista faça, e quem passe veja pois não tem acesso, às vezes, a outro tipo de cultura”, afirmou de forma contundente sobre os grafites.

Os convidados do programa, entre eles Érika Januza, Negra Li e Henri Castelli também concordaram com a avaliação da jornalista.

O ator também resolveu opinar: “Você não pode fazer isso sem critério, eu não vi critério nenhum. Não teve uma conversa… Eu não acho que a gente pode avaliar o Governo [ainda está cedo]… Mas eu acho que ele tem que se preocupar com outras coisas mais importantes em São Paulo. […] Não precisava tanta pressa para isso. Pressa tem que ter para arrumar emprego para a galera de São Paulo, para a saúde, segurança… Isso é que tem que ter pressa“.

Assista ao vídeo do momento:

As críticas de Fátima fazem referência ao programa de zeladoria “Cidade Linda”, ação do prefeito João Dória na qual foram apagados quase todos os grafites criados em áreas específicas da cidade.

Em nota, a prefeitura informou que apagou somente as pinturas danificadas, poluídas ou pichadas. Lugares exclusivos para a arte de rua também estão nos planos da gestão.