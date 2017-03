21 fatos sobre Sandy & Junior que provam como estamos velhas

Não é segredo para ninguém: a dupla Sandy & Junior marcou gerações desde a primeira apresentação deles na TV, lá em 1989. Os irmãos, nascidos em Campinas, quebraram diversos recordes e tiveram o seu trabalho reconhecido dentro e fora do Brasil.

Leia Mais: 10 fatos que ‘abalaram’ a cultura pop e completam 10 anos em 2017

Para se ter uma ideia de tudo o que eles conquistaram – além dos nossos , óbvio – eles foram a primeira dupla brasileira a levar 70 mil pessoas ao Maracanã, ganharam o prêmio de artistas jovens mais importantes do mundo, venderam mais de seis milhões de discos em ~ apenas ~10 anos de carreira e muitas outras conquistas.

E como tudo que é bom demais uma hora acaba, a dupla se separou em 2007, após 17 anos juntos, mas deixou muita coisa boa nas nossas lembranças. Por isso, resolvemos reunir aquelas que nos deixam mais saudosistas.

1.Há 28 anos, em 1989, Sandy e Junior apareciam na TV pela primeira vez

Nesta época, Sandy tinha apenas seis anos e Junior cinco. Como não se apaixonar por duas fofurinhas dessas, né?

P.S.: coruja, Noely, a mãe deles, faz uma aparição neste vídeo. E é incrível como atualmente a Sandy está a cara dela! A genética dessa família é abençoada.

2.E, em 1991, há 26 anos, eles cantavam um dos primeiros sucessos do disco de lançamento da dupla “Aniversário do Tatu”.

O primeiro trabalho da dupla lhes deu o primeiro disco de ouro da carreira, com 300 mil cópias vendidas. O disco também rendeu a primeira turnê dos pequenos, que já foi um sucesso. No primeiro show, realizado em Votuporanga, interior de São Paulo, eles se apresentaram para 60 mil pessoas.

3.Há 25 anos, em 1992, eles lançaram o primeiro clipe do segundo disco deles: “Sábado à noite”.

Este clipe, assim como todas as fotos de divulgação, foi feito em Nashville, nos Estados Unidos.

Esses levaram o investimento na carreira bem a sério desde pequenos.

4.Em 1993, há 24 anos, o Brasil cantava “Tô ligado em você” junto com a dupla.

Esta foi uma das primeiras canções da dupla no mundo pop. No mesmo ano, eles também participaram dos shows do Michael Jackson aqui no Brasil, traduzindo uma canção para os surdos.

5.Há 21 anos, em 1996, eles lançavam a canção “Dig Dig Joy”.

Este foi o primeiro CD da dupla com um apelo mais adolescente. Afinal, eles já não eram mais tão crianças assim.

E pode confessar que você também passava horas tentando decorar essas coreografias todas.

6. Em 1999 eles lançaram o CD “As Quatro Estações”. Sim, há 18 anos!

E seguimos aqui trocando as nossas capinhas a cada mudança de estação!

7. Ainda em 1999, estrelaram o seriado “Sandy & Junior”.

Só de ouvir essa música bate uma saudade, né? E eles se reencontraram há pouco tempo, você viu?

8. E também participaram do programa da Hebe, quando Mariah Carey deu uma passadinha por lá

Porque os famosos também têm os próprios ídolos, né?

9. E ganharam da Universal Music o prêmio de dupla mais importante do mundo

Lacradores desde sempre!

10. Os anos 2000 vieram com tudo e, em 2002, lançaram o primeiro CD internacional.

Além de lançar o CD em inglês (disponível no Spotify), eles também divulgaram versões de músicas antigas em outras línguas. E aproveitaram para lacrar em diversos países, programas e até em festivais importantes, como o Viña Del Mar.

11. Ainda em 2002, eles também gravaram o maior DVD da dupla: “Sandy & Junior Ao Vivo no Maracanã”

Eles foram a primeira dupla nacional a lotar o Estádio do Maracanã com 70 mil pessoas. Sim, 70 m i l pessoas.

12. Em 2003, eles lançaram o filme “Acquaria”

“Acquaria” foi lançado em 2003 e até aquele ano era a produção mais cara do cinema nacional. Durante o tempo que ficou em cartaz, atingiu a marca de 1 milhão de espectadores. Mais um sucesso para a lista deles.

13. Em 2005, tivemos Sandy e Junior sambando muito no Carnaval.

A X-9 Paulistana homenageou Chitãozinho & Xororó quando os dois completaram 35 anos de carreira. E, claro, a família Lima compareceu em peso, né?!

14. E lá, em 2007, há 10 anos, eles lançaram o último trabalho juntos.

Um dos melhores acústicos MTV, sem dúvida alguma

15. E depois se apresentaram no VMB com o Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno

Um encontro bem inusitado, né? Saudades, MTV!

16. Em 2008, há 9 anos, foi a vez de Sandy dizer “sim” para o maridão Lucas Lima

No dia 12 de setembro de 2008 Sandy subiu ao altar para se casar com Lucas Lima. Eita casal lindo!

17.E, em 2014, Sandy & Junior cantaram juntos depois de 7 anos separados

Era ~apenas~ mais um show da turnê “Sim”, nome do segundo álbum da carreira solo de Sandy. Junior estava na plateia com os pais e Lucas Lima e resolveu relembrar os velhos tempos em que os dois dividiam o palco.

Se ele soubesse que a gente quase morreu do coração aqui…

18.Em 2014, Sandy teve o primeiro filho com Lucas Lima.

Quem se emocionou com este post levanta a mão

19. 2014 também foi o ano no qual Junior se casou com a designer de joias Monica Benini.

O que vc fez ontem? Eu casei! 😁 A post shared by Junior Lima (@junior_lima) on Oct 26, 2014 at 2:14pm PDT

Junior e Monica se casaram em uma fazenda no interior de São Paulo no dia 25 de outubro de 2014. A cerimônia contou com cerca de 200 convidados e pelo clique dá para perceber que ela foi bem linda.

20. E, lá em 2015, a Sandy postou essa foto para nos deixar ainda mais saudosistas.

A foto foi tirada no último show da dupla e nos deixa emocionadas até hoje.

21. E em 2017… Junior anunciou que vai ser pai.

Que alegria contar isso pra vcs! Que fase mais especial da vida! Nossa família ta crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, q o Otto já ta a caminho!!! 😁😍🎉🎉🎉🎉 A post shared by Junior Lima (@junior_lima) on Mar 15, 2017 at 8:54am PDT

Ele e a esposa anunciaram por meio do Instagram que estão esperando o primeiro filho. Já podemos sonhar em uma dupla junto com o Theo, filho da Sandy?