Festa no BBB17 teve open bar de foras para os apaixonados

Nessa madrugada rolou uma festa temática de São Paulo no Big Brother Brasil, só que em vez de trem lotado o que teve foi muita comida, bebida e, claro, clima de romance frustrado. Principalmente com Marcos, o Don Juan reverso do BBB17.

Tal qual um míssil teleguiado que não desiste do alvo, Marcos tentou dar uma xavecada em Emilly para conseguir ficar com a gêmea. Em uma dada hora, a líder voltou para festa com um canecão de bebida e Marcos a abraçou e beijou na bochecha. O resultado? Emilly protegeu sua caneca e não fez uma cara muito receptiva para a investida.

Ele até tentou ir atrás de Emilly, mas Roberta surgiu do éter para resgatar a amiga e puxou o doutor para dançar um Molejão. Algum tempo depois, já no quarto azul, o cirurgião tentou de novo se aproximar de Emilly até ela pedir pra ele parar.

De volta à festa, os dois dançaram juntinhos música sertaneja e Marcos perguntou no ouvidinho se Emilly só ficava com cara famoso. Ela contou que não, e ele já mandou a cantada “e eu que não sou famoso?”. Bem, confira o fora definitivo da sister:

Mas não foi apenas Marcos que viu suas chances de romance afundarem mais que o Titanic. No meio da festa, Roberta confessou que tinha um certo interesse por Daniel, e depois até chegou a deitar de conchinha com ele. Elis, que estava deitada perto, começou a falar sobre casais até que Daniel confessou que foi ao programa para ganhar o prêmio, não para fazer casal. É, não foi dessa vez que a nossa mulher-meme se deu bem.