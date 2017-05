Todos os filmes e séries que saem da Netflix em junho

Todos os meses, a Netflix renova o seu catálogo, disponibilizando produções incríveis e eliminando vários filmes e séries que já não podem mais ser veiculadas por questões contratuais.

Em junho, o serviço de streaming tirará 132 obras do ar. Em destaque, há nomes famosos, como Fargo – Uma Comédia de Erros, Harry & Sally – Feitos um Para o Outro, Legalmente Loira, Na Estrada, Quando o Amor Acontece, Arraste-me para o Inferno, Premonição 5 e Sob a Pele, por exemplo.

Confira, a seguir, a lista completa do que será excluído da Netflix no próximo mês e corra para assistir aos seus títulos favoritos, lembrando que a maioria já ficará indisponível a partir do dia 1°!

Em 1° de junho de 2017

14 Blades

5 Bravo

5 Centimeters per Second

A Frente

A Informante

A Sorte do Vinicultor

A Tribo do Arco-íris

About Cherry

Albatroz

Art of Conflict

As Histórias Mágicas do Coração

As Senhoras de Salem

Asleep in the Sun

Avançado Estilo

BloodRayne 3: Terceiro Reich

Bom Demais para Ser Verdade

Boneco do Mal

Bottle Shock

Cadê os Homens?

Chatterbox

Conan, o Bárbaro

Condenação Máxima

Confronto Sangrento

Dragon Eyes

Dreaming Lhasa

Em Risco

Entrega de Rosco

Extermínio

Faraway, So Close!

Fargo – Uma Comédia de Erros

Feitiço do Coração

Felizes para Sempre

Fish N Chips – Inimigos Para Sempre

Fox Tale: O Mundo Mágico de Jack

Gooby

Hara-Kiri: Death of a Samurai

Harry & Sally – Feitos um para o Outro

Hart’s War

Houdini

I Heart Shakey

Inocência Perdida

Janie Jones

Jiro Dreams of Sushi

Jogo de Poder

Just Wright

Legalmente Loira

Longe Dela

Los Paranoicos

Luzes do Norte

Manolete

Masterpiece: Worricker: Salting the Battlefield

Masterpiece: Worricker: Turks & Caicos

Max Payne

Meio Dia

Metade de um Sol Amarelo

Metal Hurlant Chronicles – 12 eps.

Morte por um Ideal

Na Estrada

Nação Fast Food – Uma Rede de Corrupção

Negócios Mortais

O Anjinho Travesso

O Caminho

O Começo da Vida

O Dragão do Natal

O Enviado

O Garoto do Alabama

Os Doze Cães de Natal: O Grande Resgate

Palermo Shooting

Paradise for the Damned

Paris, Texas

Quando a Vida Acontece no Cairo

Quando o Amor Acontece

Quero Ser Grande

Reality da Morte

Rebaixados

Sam Steele: Agencia de Detectives Junior

Seconds Apart

Seis Balas

Sem Perdão

Sensações de Meia-noite

Sequestro Relâmpago

Shaolin

Tese Sobre um Homicídio

The Garden of Words

The Place Promised in Our Early Days

The Voices of a Distant Star

Tideland

Todo Mundo em Pânico

Tributo

Tyler Perry’s Good Deeds

Um Homem Comum

Um Plano Vencedor

Wall Street: Money Never Sleeps

Zambezia

Em 4 de junho de 2017

Más Negro que La Noche

Palavrões

Em 7 de junho de 2017

Tirando o Atraso

Em 8 de junho de 2017

Arraste-me para o Inferno

My Man Godfrey

Norm e os Invencíveis

Something New

Terra dos Mortos

The People Under the Stairs

Em 10 de junho de 2017

O Agente Teen 2

Sob o Mesmo Céu

Em 12 de junho de 2017

Amor Sem Fim

Guerra Sem Cortes

Policial em Apuros

Premonição 5

Soldado Anônimo: Campo em Chamas

Em 13 de junho de 2017

A Legião Perdida

Iceman

Em 15 de junho de 2017

A Lenda do Dragão

A Maldição da Sétima Lua

Adam – Memórias de Uma Guerra

Big Nothing

Camilla

Como Ganhar seu Coração

El Gringo

Fogo e Gelo

Imortal

Inverno Profundo

Mortdecai: A Arte da Trapaça

Nikita – Criada para Matar

O Que é o Amor?

Prime Mover

Renascida do Inferno

Ressaca de Amor

Sangue de Pelicano

Sob a Pele

Uma Noite Muito Louca

You and I