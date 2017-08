Todos os filmes e séries que saem da Netflix em setembro

Todos os meses, a Netflix renova o seu catálogo, removendo e acrescentando filmes e séries. Porém, setembro será um mês com MUITAS baixas no serviço de streaming.

De acordo com a Optclean, 165 títulos serão eliminados no próximo mês! Entre eles, “Meninas Malvadas”, “De Repente 30” e “Comer, Rezar, Amar”, entre vários outros longas de sucesso. Além disso, a Netflix até adiou a decisão, mas “How I Met Your Mother” vai mesmo ser removida.

Confira a lista completa do que será excluído em setembro e corra para assistir aos seus títulos favoritos!

Em 1° de setembro de 2017

#chicagoGirl: The Social Network Takes on a Dictator

A Fera

A Invenção de Hugo Cabret

A Noite dos Mortos-vivos

A Papisa Joana

À Prova de Fogo

A Rede Social

A Última Fortaleza

A Vida em Motéis

Adrenalina 2 – Alta voltagem

Aladdin and the Death Lamp

Amor ou Amizade

Amor Profundo

Amor sem Escalas

Anjos da Noite – O Despertar

As Aventuras de Tintim: Os Prisioneiros do Sol

As Crônicas de Spiderwick

As Duas Faces de um Crime

Atirador

Authors Anonymous

Batman

Bob Esponja – O Filme

Child of God

Christmas in Conway

Colateral

Comer, Rezar, Amar

Como Perder um Homem em 10 Dias

Como Se Fosse a Primeira Vez

Corajosos

Cosmópolis

De Repente 30

Desventuras em Série

Dias Incríveis

Distrito 9

Dose Dupla

Dr. Fantástico

E Se Fosse Verdade

Entre o Céu e o Inferno

Era uma Vez no Oeste

Escola de Rock

Escritores da Liberdade

Filha do Mal

Fique Rico ou Morra Tentando

Footloose – Ritmo Contagiante

Forrest Gump

Fuga de Alcatraz

Gabriel – A Vingança de um Anjo

Gandhi

God Loves Uganda

Gonchi

Good Burger

Guerra ao Terror

Hancock

Histórias de Amor

Homem-Aranha 2

Ilha do Medo

Impacto Profundo

In my Dreams

Jackass 3.5: Sem Censura

Jovens Adultos

Kids for Cash

Lagoa Azul: O Despertar

Legião

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: King of Shadows

LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu: Way of the Ninja

Lords of London

Loucamente Apaixonados

Lovelace

LUV

Maidentrip

Man Up

Mãos Talentosas: A História de Ben Carson

McCullin

Meninas Malvadas

Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor

Middle of Nowhere

Minha Mãe É uma Viagem

Missão: Impossível – Protocolo Fantasma

Missão: Impossível 3

Na Natureza Selvagem

Nacho Libre

Nick & Norah – Uma Noite de Amor e Música

Norbit

O Aluno

O Cachorro que Salvou as Festas

O Chamado 2

O Chamado

O Exorcismo de Emily Rose

O Exterminador do Futuro – A Salvação

O Exterminador do Futuro 3 – A Rebelião das Máquinas

O Grande Dragão Branco

O Justiceiro – Em Zona de Guerra

O Melhor Amigo da Noiva

O Núcleo – Missão ao Centro da Terra

O Poderoso Chefão: Parte II

O Poderoso Chefão: Parte III

O Poderoso Chefão

O Profissional

O Segredo dos Animais

O Show de Truman – O Show da Vida

O Terminal

O Vingador do Futuro

O Voo

Oggy and the Cockroaches (20 eps.)

Olho Por Olho

Os Caça-Fantasmas 2

Os Vingadores – Os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra (26 eps.)

Paranóia

Particle Fever

Pastorela

Pee Wee – O Inverno que Mudou a Minha Vida

Pelas Garotas e pela Glória

Pelican Dreams

Perigos da Mente

Perigos da Rede

Piratas Pirados!

Poderes Ocultos

Point and Shoot

Ponto de Decisão

Por Amor ao Dinheiro

Prenda-me Se For Capaz

Pups United

Quarentena

Quatro Irmãos

Quebrando a Banca

Rápida Vingança

Relação Explosiva

Resident Evil 3: A Extinção

Road Trip: Caindo na Estrada

Salt

Savannah

Segurando as Pontas

Sete Vidas

Sexta-feira 13

Shaft

Star Trek

Stardust: O Mistério da Estrela

Stephen King’s Thinner

Superbad – É Hoje

Tar

Taxi Driver

The Hunt for the BTK Killer

The Internet’s Own Boy: The Story of Aaron Swartz

The Kill Team

The Love Guru

The Mexican

The Reconstruction of William Zero

The Wedding Pact

Tintim e o Lago dos Tubarões

Tintin: The Calculus Affair

Transformers

Um Divã para Dois

Um Drink no Inferno

Um Hotel Bom pra Cachorro

Uma Saída de Mestre

Violetta (80 eps.)

Você Não Pode Beijar a Noiva

Whitey: United States of America v. James J. Bulger

Zig & Sharko (26 eps.)

Em 2 de setembro de 2017

LEGO: City

LEGO: Elves

Em 3 de setembro de 2017

How I Met Your Mother (208 eps.)

Em 6 de setembro de 2017

Pororo – O Pequeno Pinguim: Temporada 5

Em 7 de setembro de 2017

A lenda do Zorro

O Livro de Eli