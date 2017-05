Fotos da segunda temporada de ‘Jessica Jones’ são divulgadas

A segunda temporada de Jessica Jones finalmente está sendo gravada e imagens do set foram divulgadas pelo Tumblr Marvel Studios Movies, para a alegria dos fãs. Nas fotos, feitas em Nova Iorque, Krysten Ritter interpreta a protagonista e Rachael Taylor aparece como Trish Walker.

Ainda não há previsão para que os próximos episódios de Jessica Jones cheguem à Netflix, mas será possível matar a saudade da personagem em breve, com Os Defensores, que estará disponível a partir do dia 18 de agosto no serviço de streaming.