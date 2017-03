Gabourey Sidibe, de ‘Preciosa’, fez cirurgia bariátrica

Gabourey Sidibe se tornou conhecida no mundo todo pelo papel de Claireece “Preciosa” Jones, menina de 16 anos que depois de sofrer abusos generalizados – inclusive do pai e da mãe – encontra refúgio em uma escola alternativa, no filme “Preciosa”, de 2009.

Na época, com 26 anos, ela ganhou os holofotes por sua belíssima interpretação, e foi inclusive indicada ao Oscar. Mas também começou a receber ataques online e sofrer bullying pela internet, quase sempre direcionados ao fato de ser gorda e negra.

Desde 2015 ela faz parte do elenco da série de imenso sucesso nos Estados Unidos “Empire”. No livro biográfico que Gabourey vai lançar em maio nos EUA, “This Is Just My Face: Try Not to Stare” (Essa é apenas minha cara: tente não encarar”) ela conta que passou por uma cirurgia bariátrica em maio de 2016.

Gabby aprendeu a amar o corpo que tinha, e não tinha vergonha de mostrá-lo. Certa vez, em entrevista a Oprah Winfrey, ela disse que a decisão de amar o próprio corpo foi consciente, porque ela estava “cansada de se odiar”. E aprendeu a se amar sendo gorda – posava com orgulho no tapete vermelho, sabendo do valor que sempre teve.

Ela decidiu fazer a cirurgia depois de ser diagnosticada com diabete tipo 2. Em um trecho do livro, publicado pela Revista People, ela conta: “Meu médico disse que eles cortariam meu estômago pela metade. Isso limitaria minha fome e capacidade de comer. Minha química cerebral mudaria, e eu passaria a querer comer de forma mais saudável. Eu topo! Meu relacionamento de uma vida inteira com a comida tinha de mudar”.

Count on me being fine FOREVER. Thank you @people for the first look at my 📚#thisjustmyface 💄+💇🏿 : @audreythefairy 👗+👠 : @themarcyminute A post shared by Gabby Sidibe 👸🏿 (@gabby3shabby) on Mar 8, 2017 at 1:39pm PST

Memba when I was in these streets slayin for @lanebryant? Well……. #ThisBody’s STILL out here in these streets slayin! #TBT #Ad A post shared by Gabby Sidibe 👸🏿 (@gabby3shabby) on Feb 9, 2017 at 11:04am PST

Quem segue Gabby no Instagram pode acompanhar o processo de emagrecimento dela. Mas é bom lembrar que:

Cirurgia bariátrica não é solução mágica para emagrecimento;

solução mágica para emagrecimento; Só pode ser feita com indicação médica, claro;

Ser gorda não é sinônimo de não ter saúde (nem de feiúra, nem diz nada sobre o caráter de ninguém).

Dito isso, seja do tamanho ou peso que for, torcemos pelo sucesso dessa talentosa atriz! Go, Gabby!