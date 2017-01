Gabriela Flor é eliminada do Big Brother Brasil 17

Noite de muita emoção no Big Brother Brasil. Gabriela Flor foi a eliminada da noite e podemos dizer que, finalmente, o jogo começou. Mas o programa foi muito mais do que a simples eliminação. Confira.

Pra começar, o programa começou com Tiago Leifert conversando com as famílias e agradecendo à presença. E como manda a tradição, terça-feira é dia dos vídeos engraçadinhos compilando momentos cômicos dos personagens. Os alvos deste programa foram os homens de humanas, as líderes com nome de dupla sertaneja e as loucuras de Elis.

Tiago Leifert abriu a conversa com os brothers e já percebemos que o apresentador vem traçando um caminho diferente do de Bial. Ele brinca um pouco mais com os participantes, pede ajuda aos brothers e acaba entregando sem querer algumas coisas que o público está vendo. Em um papo ao vivo com Marcos, Leifert fez uma referência a uma conversa particular que ele teve com Rômulo e Ilmar na noite anterior e, rapidamente, o cirurgião comentou “está assistindo à gente, heim”. “Nada escapa aos ouvidos do Big Brother”, respondeu Tiago prontamente.

Quem também teve sua estreia foi Rafael Cortez em um quadro chamado #BBBSemModeração no qual ele interage com o público que acompanha e comenta o reality nas redes sociais. O ~humor~ continuou com um quadro de fantoches fazendo comentários com cenas engraçadas do programa.

Com a votação encerrada, Leifert anunciou as novas regras do dia de paredão: para aumentar a pressão sobre os participantes, agora apenas o eliminado poderá ver a sua família. Ou seja, acabou aquela festa de mostrar para os brothers os parentes com aquelas camisetas personalizadas naquela passarela de saída. O apresentador também prometeu uma conversa com os participantes que “substitui” os famosos discursos do Bial. O mais interessante é que Leifert avisou para o público que faria perguntas que deixariam os participantes encafifados, nos tornando cúmplices de seu discurso.

Com a ajuda de Pedro, Leifert começou a fazer metáforas com videogames e com RPGs. Logo depois o apresentador foi para outra especialidade sua, os esportes, e contou com a ajuda de Marinalva e Daniel. Conforme havia combinado conosco, depois rolaram perguntas direcionadas a Gabriela Flor e Marcos questionando os motivos de terem chegado até o paredão.

No fim, Tiago Leifert anunciou a eliminação de Gabriela Flor com 59% dos votos. A sister saiu da casa sendo escoltada pelos outros brothers e no lado de fora encontrou com a família. Respondendo ao apresentador, Flor se disse aliviada de poder abraçar seus familiares.

E agora, quem será o próximo a sair?