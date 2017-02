Gabriela Flor explica patada que deu em Roberta no BBB17

A vida ficou corrida para Gabriela Flor depois de sua eliminação ontem no Big Brother Brasil. A sister mal teve tempo para dormir e hoje cedo já precisou estar de pé para participar do café da manhã do Mais Você, comandado por Cissa Guimarães nas férias de Ana Maria Braga. Com a companhia de Rafael Cortez, a apresentadora recebeu Gabriela Flor e conversou sobre momentos polêmicos na casa.

Uma das primeiras coisas que Cissa quis saber foi sobre o jeitinho mais retraído da sister, que nos primeiros dias se manteve isolada e atraiu comentários de que era metida. Gabriela Flor explicou que prefere ficar sozinha quando sente dor, e repetiu a história de que estava se sentindo mal quando entrou na casa. Rafael Cortez, em sua função de ser alívio cômico 24h por dia, constantemente oferecia comida para a sister na intenção de evitar algum mau humor.

Flor viu pela primeira vez cenas do confinamento e se surpreendeu com vários grupos falando mal dela. Um dos trechos polêmicos foi o de Antônio enrolando uma canga na cabeça e imitando a sister dançando com seu cabelo black power. Gabriela Flor riu da cena com certo desconforto, e declarou: “Não vou jogar energia negativa pra ninguém”.

Mas o trecho que pegou mesmo, segundo Rafael Cortez, foi a vez em que Gabriela Flor deu um coice em Roberta. A estudante havia perguntado se Flor estava bem e a sister mal-humorada respondeu que iria “desenhar” para Roberta entender que ela tinha uma lesão.

Flor explicou seu mau humor e contou ter pedido desculpas para Roberta logo depois daquele momento. Inclusive, declarou que sua torcida no programa vai para Roberta e Pedro (com quem fez uma amizade pouco mostrada na edição, sempre estavam dançando juntos).

Cissa perguntou se Gabriela Flor acordava de mau humor, e a sister respondeu “Super”. Rafael Cortez então sugeriu que a eliminada levasse umas frutinhas da mesa do café da manhã para comer depois.