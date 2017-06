8 vezes em que Gal Gadot foi a mais poderosa do red carpet

Quem já foi assistir a Mulher-Maravilha no cinema sabe que Gal Gadot está quebrando tudo na telona, né? Mas nos tapetes vermelhos da vida ela também faz bonito.

Seja com vestido longo ou curtinho, maquiagem marcante ou bem natural, usando black total ou cores vibrantes… a israelense é inspiração pura. Confira aqui oito momentos em que ela foi poderosíssima:

1. Na premiere de Mulher-Maravilha, em Los Angeles

Gal escolheu um belíssimo longo vermelho Givenchy e arrasou. Para que a beleza e o cabelo não ~brigassem~ com o vestido, optou por uma make basiquinha e coque no alto da cabeça. Phyna!

2. Na premiere de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, em Londres

Outra ocasião em que a atriz apostou na força do vestido vermelho! Como não amar esse longo Prada de veludo com pedraria? E o bocão, também vermelho, arrematou lindamente o look.

3. No MTV Movie And TV Awards 2017

E até quando escolhe uma produção black total a bonita arrasa. Toda rockstar, né?

4. Em um evento da Tiffany & Co., em Beverly Hills

Apostando no preto novamente, só que dessa vez, num midi bem classudo. Camaleoa total, né, mores?

5. No Globo de Ouro 2017

Toda orgulhosa exibindo a barriguinha de grávida. Mais uma vez, apostando na maquiagem levinha.

6. Em uma exibição especial de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, em Nova York

Toda trabalhada nas pérolas – e nas pernas! – em um mini Balmain muito babadeiro.

7. Na premiere de Velozes e Furiosos 6, em Nova York

Com cara de quem saiu de um filme noir, Gal mostra que também fica linda com bocão escuro. Nessa ocasião, a atriz escolheu um colar poderoso da brasileira H.Stern.

8. Na premiere de Velozes e Furiosos 6, em Londres

Logo dá para ver que alguém gosta de preto e de decotes profundos, né? Divando sempre!