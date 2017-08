Game of Thrones: 5 perguntas que queremos ver respondidas

Neste domingo (27) a sétima e penúltima temporada de Game of Thrones chega ao fim. Depois de seis episódios que passaram voando – dentro e fora da tela – nos encontramos com muitas perguntas a serem respondidas. Esperamos ver as respostas de algumas no episódio final.

Jon Snow e Daenerys Targaryen vão ficar juntos?

Foi apenas nessa sétima temporada que lobo e dragão ficaram frente a frente pela primeira vez, e o romance – tão sonhado por uns, tão abominado por outros – começou a parecer possível. Eles passaram por aquele velho clichê de se estranhar à primeira vista, mas já tiveram momentos mais íntimos na caverna de Pedra do Dragão e no barco, no sexto episódio.

Até os diretores da trama dão o romance como inevitável – mesmo eles sendo tia e sobrinho. Contam a favor do romance incestuoso duas coisas: eles não sabem que são parentes; e entre os Targaryen, tudo bem casar em família.

Quando (e como) Jon Snow vai descobrir que é um legítimo Targaryen?

Bran Stark já sabe de tudo – ele voltou no tempo e viu quando Lyanna Stark deu à luz Jon e pediu que o irmão Ned cuidasse dele. Mas o reencontro de Bran e Jon ainda não aconteceu, e ele não contou a ninguém ainda.

Outro que talvez saiba de tudo é Howland Reed – ele estava com Ned no dia do nascimento de Jon na Torre da Alegria. Mas ele só apareceu na série na cena em que Bran volta no tempo. Ele é o pai de Meera, que acompanhou Bran até o retorno a Winterfell.

Gilly, companheira de Sam Tarly, esteve muito, muito perto de saber parte fundamental da história – ela leu sobre a anulação do casamento de Rhaegar Targaryen com Elia Martell, o que muito provavelmente levou ao casamento com Lyanna Stark, o que faz de Jon Snow filho legítimo de Rhaegar, e não um bastardo. Mas Sam não prestou muita atenção a essa importante descoberta.

Mas quando Jon ficará sabendo que ele não é o bastardo Snow (e que provavelmente tem um nome Targaryen bem diferentão)?

Por que ninguém matou Mindinho ainda?

Cada vez que esse homem aparece na TV, sentimos um arrepio na espinha. O maior manipulador dos Sete Reinos já fez mal a muita gente. Vamos relembrar?

Levou Lysa Arryn a matar o próprio marido e deu início a Guerra dos Cinco Reis;

a matar o próprio marido e deu início a Guerra dos Cinco Reis; Levou os Stark a crerem que Tyrion Lannister havia tentado matar Bran;

havia tentado matar Bran; Apoiou a tentativa de assassinato de Daenerys Targaryen;

Ameaçou de morte Eddard Stark;

Promove o casamento de Sansa Stark com Joffrey Baratheon ;

com ; Promove o casamento de Margaery Tyrell com Joffrey;

com Joffrey; Mata Joffrey, em parceria com Lady Olenna ;

; Beija Sansa (eca!);

Mata Lysa Arryn;

Promove o casamento de Sansa com Ramsey Bolton ;

; Coloca Sansa e Arya Stark uma contra a outra em Winterfell.

Apesar disso tudo, ele se mantém vivo e influente, agora em Winterfell. E Sansa sabe muito bem quem esse homem é – talvez ela tenha sido quem mais sofreu por responsabilidade dele – mas ainda assim, crê que ele deve permanecer vivo, para que os soldados do Vale continuem aliados do Norte.

Mas vamos lá, gente, não é possível que os soldados do Vale sejam tão leais assim ao Mindinho – assassino de Lysa Arryn! -, de forma que não possam ser convencidos que é mais jogo responder ao Rei do Norte Jon Snow. Vamos lá, Sansa e Arya, se unam e acabem com esse pulha!

Daenerys realmente não pode ter filhos?

Essa história é bem contada nos livros – quando a maegi Mirri Maz Duur deixa Drogo em estado vegetativo e mata o bebê que Dany estava gerando, ela também deixa Daenerys estéril para sempre.

Na série isso não é detalhado, mas há alguns episódios acompanhamos uma conversa brabíssima entre Daenerys e Tyrion Lannister, sobre quem sucederia a Mãe dos Dragões.

Dessa forma, a esperança de dar continuidade aos Targaryen cai sobre as costas de Jon Snow – mas eles ainda não sabem disso.

Cersei realmente está grávida?

Fomos surpreendidos essa temporada com a revelação de que Cersei Lannister estaria grávida pela quarta vez do irmão Jaime Lannister. A informação é questionável porque Cersei quando era criança é atormentada por uma profecia: ela teria três filhos, e todos morreriam antes dela. Joffrey, Myrcella e Tommen já morreram: que raio de quarto filho é esse? Será que ela está mentindo para garantir a lealdade do irmão?

Esperamos que essas perguntas sejam respondidas neste domingo mesmo!