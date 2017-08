Game of Thrones: entenda o significado do nome real de Jon Snow

Quando fomos apresentadas ao menino Jon Snow, na série “Game of Thrones“, aprendemos que ele era um bastardo, filho ilegítimo de Eddard Stark. Embora não fosse filho de Catelyn, era criado entre os irmãos Stark.

Em Westeros, os bastardos de cada lugar ganham um “sobrenome” que, claro, não é o nome de família, mas tem a ver com a região de onde a pessoa é. Nos livros de George R.R. Martin isso fica mais claro: os bastardos do norte são “Snow”, os de Dorne são “Sand”, os da Campina “Flowers”, os do Vale de Arryn, “Stone” e por aí vai.

Desde a sexta temporada, no entanto, tivemos a confirmação de que Jon não era filho de Eddard, mas sim de Lyanna Stark, irmã dele, com Rhaegar Targaryen. Restava saber duas coisas importantes: se Jon era um Targaryen bastardo, filho ilegítimo de Rhaegar, e qual era o nome verdadeiro dele.

Pois o último episódio da sétima temporada trouxe essas duas respostas. Se você não prestou atenção porque estava mais preocupada com o romance de Jon e Daenerys, a gente explica. Jon é filho legítimo de Rhaegar e Lyanna, pois os dois se casaram oficialmente, com poucas testemunhas. E o verdadeiro nome de Jon é Aegon Targaryen.

O nome é uma homenagem ao fundador da dinastia Targaryen, conhecido como Aegon, o Conquistador. Assim como Daenerys, o Aegon original tinha três dragões: Balerion, Vhagarand e Meraxes, e foi casado com as duas irmãs dele, Visenya e Rhaenys (os Targaryen curtem um incesto).

Foi Aegon, o Conquistador que fundou a cidade de Porto Real, começou a construir a Fortaleza Vermelha e criou o tão desejado Trono de Ferro, forjado com as espadas dos inimigos derrotados. Ele foi o homem que unificou os Sete Reinos e sua dinastia reinou em Westeros por mais de 300 anos.

Muitos homens da família Targaryen foram batizados em homenagem a Aegon, o Conquistador. Inclusive Jon teve um meio-irmão chamado Aegon. Ele era filho de Rhaegar com Elia Martell, e foi morto por Gregor Clegane, o Montanha, durante o reinado de Robert Baratheon. Ele seria o Rei Aegon VI, se tivesse chegado ao trono. De onde podemos concluir que Jon será o Rei Aegon VII.

Vida longa ao rei! Resta saber quando é que ele mesmo vai saber disso tudo.