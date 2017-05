As mulheres comandam tudo no novo trailer de ‘Game of Thrones’

Outrora muito criticada pela abordagem, digamos, pouco gentil com as mulheres, “Game of Thrones”, desde o último ano, parece querer se redimir. E, após uma espera de longos 11 meses, o primeiro trailer da 7ª temporada, divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo menos, indica isso.

Leia Mais: “Game of Thrones” fez a temporada mais feminista de todas e isso é demais

No vídeo, Cersei Lannister (Lena Headey), finalmente rainha absoluta de Westeros, mostra estar pronta para destruir todos os inimigos dela.

Enquanto isso, Daenerys, Nascida na Tormenta, Mãe de Dragões, Mysha, Rainha dos Ândalos dos Rhoinares e dos Primeiros Homens (Emília Clarke) também promete lutar até o fim pelo controle dos Sete Reinos.

Entre os revelações, Melisandre (Carice Van Houten) está de volta, e Mindinho (Aidan Gillen) acredita ser Sansa (Sophie Turner) a “última esperança contra o inevitável caos”.

Chega logo dia 16 de julho!

Confira o trailer