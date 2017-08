Game of Thrones: tudo sobre o episódio final da sétima temporada

O último episódio da sétima temporada de Game of Thrones falou sobre família. Não notou? Pois isso começou já nas “cenas dos últimos capítulos”, mostrando a relação e os conflitos entre os irmãos Yara e Theon Greyjoy, Arya e Sansa Stark, Jaime, Tyrion e Cersei Lannister e entre a tia Daenerys Targaryen com o sobrinho Jon Snow.

A busca pelo poder, ou pela sobrevivência, pode unir ou devastar as famílias. Mas sempre há chance de recuperar os laços desfeitos, como vamos ver no resumo do último episódio da sétima temporada de Game of Thrones. Vem cá, que se você não entendeu algo, a gente explica.

PORTO REAL

A sétima temporada foi cheia de encontros inéditos, e o último episódio não poderia deixar de ser assim. Pela primeira vez em sete anos de série, Cersei, Jon e Daenerys ficam frente a frente.

Porto Real estava cercada por Imaculados e Dothraki por terra. No mar, a gigante frota de Euron Greyjoy. Os irmãos Cão de Caça e Montanha, cada um de um lado. Daenerys chegando com dois dragões. E um morto-vivo trancado em uma caixa. Bastava uma faísca para tudo isso dar muito errado.

Cersei se antecipou: se algo saísse do planejado, era para a Montanha matar primeiro Daenerys, depois Tyrion e em terceiro lugar Jon Snow. Depois desses três, a matança poderia ser livre. Que anfitriã!

Provocação para cá, provocação para lá, Daenerys chega montada em Drogon, que dá uns berros violentos. Cersei nem pisca – ela sabia que os dragões existiam, então para que se abalar? Mas quando o Cão de Caça libertou o morto-vivo, Cersei ficou de fato apavorada. Deve ter sido a melhor atuação de Lena Headey na vida!

Diante do zumbi, Cersei aceita a trégua e topa participar da Grande Guerra – mas só se Jon Snow e o Norte ficarem neutros. Jon não aceita, afinal já declarou apoio à Daenerys e é incapaz de mentir. Cersei então diz que não vai fazer trégua coisa nenhuma, que o norte que se ferre junto com a Daenerys, que ela vai ficar lá de boa em Porto Real.

Foi preciso que Tyrion enfrentasse o risco de ficar em uma sala com a maior assassina da cidade e com o Montanha, para convencê-la de que seria preciso aderir ao plano de Jon. E, aparentemente o filho que ela está esperando teve participação nisso. Com o acordo feito, Jon, Daenerys e sua turma se mandam de volta para Pedra do Dragão, preparar os exércitos para a Grande Guerra.

Mas nada é tão simples em se tratando de Cersei. Quando Jaime diz que vai então reunir os soldados para ir para o Norte, ela até chama o irmão de burro. Era tudo uma grande armação! Euron foi logo ali buscar uns mercenários para que eles conquistem território enquanto está todo mundo lutando no Norte.

Jaime acha aquilo tudo muito errado e vai, solitário, com seu cavalinho, rumo ao Norte, enquanto a neve começa a cair em Porto Real.

WINTERFELL

Sansa segue dando ouvidos para Mindinho, apesar de 99% dos espectadores de Game of Thrones gritarem em frente à TV cada vez que isso acontece. Eles têm uma breve conversa sobre Arya, e Mindinho propõe um jogo: “Eu presumo o pior. Qual seria o pior motivo para ela dizer o que diz e fazer o que faz? E me pergunto: ‘Até que ponto esse motivo explica o que ela diz e o que ela faz?’”

Ele faz esse jogo com Sansa, perguntando sobre Arya, e, bem, parece que a irmã ruiva vê a mais nova como um grande perigo. Mindinho leva ela a crer que Arya tem bons motivos para assassiná-la e se tornar Senhora de Winterfell.

Já estávamos gritando em frente à TV, quando Sansa manda os soldados levarem Arya ao Grande Salão. Sansa diz, então, perante os nobres do Norte, que a honra exige que ela defenda a família de todos que querem o mal, e que defenda o Norte dos traidores. E que, por isso, ela acusa de assassinato e traição… o Mindinho!

Ahhhh que sensação boa ver Petyr Baelish implorando perdão e percebendo aos poucos que Sansa não é tão sonsa assim. “Eu posso demorar para aprender, mas eu aprendo”, diz ela, depois de listar algumas das muitas presepadas de Mindinho. O maior conspirador dos Sete Reinos morre, então, com a garganta cortada por sua própria adaga, pelas mãos de Arya, em frente a Sansa, Bran e os apoiadores do Norte. ARRASARAM, irmãs Stark!

Um tempinho depois, quem chega a Winterfell? Sam Tarly, o único que ainda viaja devagarzinho nessa série, e que levou dias para ir de Vila Velha ao Norte. Ele encontra com Bran Stark, e os dois começam a ter uma conversa bem de gente sabida. Bran, muito casualmente, conta que Jon Snow é filho de Rhaegar Targaryen com Lyanna Stark. E que como ele nasceu em Dorne, e é bastardo, na verdade ele seria Jon Sand, o sobrenome dos bastardos de Dorne.

Aí Sam diz “nãããão, ele não é bastardo. Porque eu descobri lá em Vila Velha que Rhaegar cancelou o casamento com Elia Martell e se casou com Lyanna legalmente. Então Jon é filho legítimo de Rhaegar”. E então Bran vê tudo: o casamento, com os dois apaixonados, e Lyanna contando para Ned Stark que o bebê se chama… Aegon Targaryen! Agora Sam sabe, Bran sabe, só Jon Snow que ainda não sabe de nada.

PEDRA DO DRAGÃO

Tyrion, Daenerys, Jon Snow e a turma toda se reúne em Pedra do Dragão para decidir os próximos passos na Grande Guerra. Jon e Daenerys decidem ir para o Norte navegando juntos, em vez de voar com os dragões, como sinal de união.

Na sala do trono, Theon e Jon têm uma conversa muito significativa, em que Theon pede perdão pelo vacilo gigante que rolou em Winterfell lá no passado (ele apenas foi responsável pela derrocada de Winterfell para os Bolton, lembram?) Jon perdoa Theon e diz que ele sempre será um Greyjoy & Stark. Abrindo precedente para que ele mesmo seja um Targaryen & Stark, não é mesmo? Nada é coincidência nessa série.

Theon então decide salvar a irmã Yara. E tem um raro momento de bravura, reunindo meia dúzia de homens das Ilhas de Ferro para fazer o resgate. Vai, Theon!

Enquanto isso, Jon vai até o quarto de Daenerys. E sim, minha gente, eles transam! Joenerys é uma realidade. Satisfeitos?

Alguém aí também acha que a profecia sobre a esterilidade de Daenerys era mentira e ela vai ficar grávida do sobrinho Jon/Aegon? E que teremos mais Targaryenzinhos pelo mundo na próxima temporada?

ATALAIALESTE DO MAR

Mas olha, se esse novo casal quiser ter filhos e dominar o mundo, eles precisam correr. Lá na Muralha, em Atalaialeste do Mar, os Caminhantes Brancos já chegaram, e o Rei da Noite exibiu o poder de destruição de seu novo brinquedinho, o dragão zumbi.

Soltando fogo azul pelas ventas, o Viserion zumbi destruiu boa parte da muralha – e a gente ficou sem saber se Tormund sobreviveu àquela avalanche de gelo! Com a muralha derrubada, ficou fácil o exército de mortos-vivos passar para o lado de lá. E agora, minha gente, o bicho vai pegar.

Voltamos ano que vem, com a última temporada EVER de Game of Thrones. Tchaaau! 🙂