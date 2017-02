Gente como a gente, Vivian não quer ser acordada com beijo

Uma das coisas mais mentirosas que a indústria do entretenimento com seus filmes e novelas é essa lei de que o casal precisa se acordar com um beijo. Enquanto na ficção tudo é bonito, na vida real temos elementos como mau hálito, remela e indisposição para querer fugir desse tipo de carinho. Hoje, no Big Brother Brasil, descobrimos que Vivian está mais para a gente do que para uma protagonista de novela.

Manoel e Vivian estavam despertando ainda na cozinha quando o gêmeo veio incomodado com uma coisa de sua crush: ela não o acorda com beijinho. “Mas eu te dei umas cutucadas”, respondeu Vivian. Manoel ficou chateado e disse que ela para ela o acordar com um beijinho, e levou seu rosto até a sister.

Peço apenas que observem a cara de Vivian nesse momento:

Vivian então explicou que não gosta dessas demonstrações de afeto matutinas, que às vezes tá lá de boa babando e chega o cara dando beijo nela. Manoel ficou bolado com a rejeição e abaixou a cabeça (mas ocasionalmente flexionava os peitorais).