Gio Antonelli usa vestido de noiva dos sonhos em “Sol Nascente”

Alice, personagem interpretada por Giovanna Antonelli em Sol Nascente, está prestes a se casar com Mario (Bruno Gagliasso) e o vestido dela é simplesmente um sonho. A peça foi especialmente criada para a personagem e quem assina o desenho é Sandro Barros, que inclusive vai fazer uma aparição na novela. As cenas do casório foram gravadas na última quarta-feira (8).

Segundo revelou o estilista ao Gshow, o vestido conta com diversas camadas de tule, além de ter renda, organza, cetim, cristais, paetês e flores bordadas a mão. Luxo define!

Ao todo, foram usados mais de 38 metros de tecido. “São muitas sobreposições. É um vestido com 20m de tule, 10m de renda, 8m de organza, mais cetim, mais o barrado… Tem um monte detalhes”.

Estamos simplesmente apaixonadas pelo resultado, olha só:

E que tal essa cauda?