Globo não mostra briga importante de Marcos e Emilly no BBB17

Que a edição do Big Brother Brasil toma algumas decisões questionáveis isso a gente reclama sempe, mas normalmente eles costumam exibir os acontecimentos mais relevantes do dia. Entretanto, uma briga que aconteceu na manhã da última segunda-feira foi simplesmente ignorada pelo pessoal da edição.

Emilly ficou muito brava com Marcos e Ilmar porque eles a apelidaram de Pinscher Maluco, e ameaçou romper relações com os amigos. Longe de ser apenas uma briguinha da boca pra fora, a gêmea passou o resto do dia meio isolada e voltou a reclamar do apelido durante o dia. Esse climão duradouro não chegou a ser exibido no programa, foi como se não tivesse acontecido.

Uma possível razão para a não exibição desse conflito pode ter sido o programa mais curto por ter sido exibido numa segunda-feira, mas ao mesmo tempo foram exibidos trechos irrelevantes para a narrativa do BBB. No programa seguinte, exibido na terça-feira após o jogo do Brasil, as cenas também não apareceram. Independente da razão, Marcos acabou sendo poupado com a não-exibição, afinal ele teve uma postura grosseira com seu affair na casa.

Não foi a primeira vez que a Globo cortou algum acontecimento relevante da edição e prejudicou o entendimento dos espectadores. No último domingo (26), ficamos surpresos com Marinalva colocando Daniel no Tá com Nada mesmo com todo mundo combinando em rebaixar Emilly. Os VTs com resumos diários não exibiram Daniel pedindo para ser o escolhido.