Grammy 2017: leia o discurso inspirador de Beyoncé na íntegra

Beyoncé foi o grande destaque do Grammy 2017. Mesmo não sendo a recordista de prêmios da noite, a apresentação de Queen Bey deixou todo mundo boquiaberto, e até o discurso de agradecimento de Adele – ela sim a maior vencedora de ontem, com 5 troféus – foi dedicado à Beyoncé.

Mais importante do que a apresentação lacradora, os looks lindos ou a família toda muito maravilhosa, foi o discurso de agradecimento que ela fez ao receber o prêmio de Melhor Álbum de Música Contemporânea R&B (oi? Essas categorias do Grammy nos deixam meio confusas).

Ela falou sobre a importância de não repetirmos os erros do passado, e sobre a vontade dela de que todas as crianças se sintam lindas, inteligentes e capazes. Leia o importante discurso na íntegra:

“Muito obrigada. Oi, baby. Obrigada aos votantes do Grammy por essa honra incrível, e obrigada a todos que trabalharam duro para capturar de um jeito tão lindo a profundidade da cultura do sul do país.

Eu agradeço a Deus por minha família, meu marido maravilhoso, minha filha linda, meus fãs por me darem tanta alegria e apoio.

Todos nós vivemos dores e perdas, e frequentemente nos tornamos inaudíveis. Minha intenção para o filme e para o disco era criar um trabalho que desse uma voz para nossas dores, nossas dificuldades, nossa escuridão e nossa história, para enfrentar problemas que nos deixam desconfortável.

É importante para mim mostrar imagens para meus filhos que reflitam a beleza deles, para que eles possam crescer em um mundo em que, quando eles olharem no espelho, primeiro por meio de suas famílias, bem como no noticiário, no Super Bowl, nas Olimpíadas, na Casa Branca, e vejam eles mesmos. E não tenham dúvida de que eles são lindos, inteligentes e capazes.

Isso é algo que eu quero para cada criança de todas as raças, e eu acho vital que aprendamos com o passado e reconheçamos nossa tendência de repetir nossos erros. Obrigada, novamente, por premiarem “Lemonade”. Tenham uma linda noite. Obrigada por esta noite. Isso é incrível”