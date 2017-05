Grey’s Anatomy vai ganhar uma sequência sobre bombeiros

Fãs de Grey’s Anatomy, comemorem! A série queridinha de tanta gente, no ar desde 2005 (!) e atualmente na 13ª temporada (!!!) pelo jeito nunca, nunca vai acabar! Ao menos é o que concluímos ao descobrir que a trama médica vai ganhar uma continuação. Mas dessa vez o cenário não será um hospital, mas sim o Corpo de Bombeiros.

A história se passa em Seattle, assim como “Grey’s Anatomy”, e vai contar as histórias dos bombeiros que trabalham na cidade. A ideia é que, como na série-mãe criada por Shonda Rhimes, os problemas profissionais se misturem com os pessoais. Podemos esperar muita pegação, romance e drama, sim ou com certeza?

Ainda não há data prevista para a estreia desse spin-off, mas já sabemos que, nos EUA, a série vai passar na ABC, que já transmite “Grey’s”, “How to Get Away With Murder” e “Modern Family”, entre outros. Estamos curiosas!