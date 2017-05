Hanson anuncia shows no Brasil para comemorar 25 anos de carreira

As fãs de Hanson já podem comemorar! Para celebrar os 25 anos de carreira e os 20 anos do lançamento do álbum Middle of Nowhere, que trouxe o marcante hit MMMBop, a banda anunciou uma turnê mundial.

Os irmãos Taylor, Zachary e Isaac estarão no Brasil em agosto e farão três apresentações, uma no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo. A última vez em que eles estiveram por aqui foi em 2013.

Serviço

No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as vendas para o público geral começam no dia 2 de junho. Em São Paulo, elas começam no dia 9 de junho, mas existirá uma pré-venda para clientes dos cartões Citi e Diners entre os dias 2 e 8.

Os ingressos poderão ser comprados pelo site do Tickets For Fun e também nas bilheterias das casas de show ou em pontos de venda espalhados pelo país.

Rio de Janeiro

Quando: Quinta-feira, 24 de agosto, às 21h30

Onde: KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan) – Av. Ayrton Senna, 3000, Shopping Via Parque, Barra da Tijuca

Ingressos: R$ 290 (pista), R$ 250 (poltrona) e R$ 350 (camarote)

Belo Horizonte

Quando: Sexta-feira, 25 de agosto, às 21h30

Onde: KM de Vantagens Hall BH (antigo BH Hall) – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro

Ingressos: Pista e arquibancada – R$ 220 (lote 1), R$ 270 (lote 2), R$ 300 (lote 3) e R$ 330 (lote 4)

São Paulo

Quando: Sábado, 26 de agosto, às 21h30

Onde: Citibank Hall – Av. Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida

Ingressos: R$ 200 (pista), R$ 450 (camarote 1 e pista premium) e R$ 380 (camarote 2)

Relembre o sucesso MMMBop!