Hot: Gisele Bündchen e Tom Brady não se desgrudam em red carpet

Vira e mexe surge algum boato de que o casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady está em crise, mas pelo visto é tudo intriga da oposição.

No tapete vermelho mais aguardado pelo mundo da moda – o do Baile do MET, que rola nessa segunda (1) em Nova York, o casal mostrou sintonia e, além disso, parece não conseguir desgrudar um do outro!

Os dois não cansaram de trocar beijinhos, abraços, mãos bem posicionadas e olhares apaixonados. Quer ver? Olhe as fotos abaixo e espere a temperatura subir…

A gente nem lembrou de ver os outros looks das famosas. Só sabemos que esse vestido bafo da Gisele é Stella McCartney. Assim como eles não tiram as mãos um do outro, a gente não consegue tirar os olhos deles!