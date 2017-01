House of Cards: Netflix divulga teaser e data para nova temporada

Nesta sexta-feira (20), mesmo dia em que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, House of Cards ganhou o primeiro teaser da esperada quinta temporada. ~Coincidências~ à parte, de acordo com a publicação, a série sobre política que você mais respeita (e todos adoram!) retornará com novos episódios a partir de 30 de maio.

Com um tom sombrio, o vídeo mostra vozes de crianças jurando lealdade à bandeira americana, que aparece suja e invertida. O céu escuro parece anunciar a chegada de tempos difíceis – e de novas intrigas, ainda mais incríveis. Por enquanto, para tornar a espera mais interessante, as primeiras quatro temporadas completas estão disponíveis no catálogo do serviço de streaming.