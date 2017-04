Ieda confessa que adoraria participar do Largados e Pelados

O papo com Ana Maria Braga com as finalistas do Big Brother Brasil nessa manhã de sexta-feira (14) rendeu muito. Depois da conversa com Emilly, a loira recebeu Vivian e Ieda para uma conversa.

Após exibir o VT com a casa de Ieda e seus familiares, a sister contou que é muito aventureira e que participar do BBB foi um sonho. A aposentada foi além e contou que ainda tem um programa que tem muita vontade de participar, o Largados e Pelados. Assim que contou, todo mundo deu uma risada.

Largados e Pelados é um programa da TV paga dos Discovery Channel em que um casal sem roupa é largado em uma região inóspita do mundo e precisa sobreviver por 21 dias sem qualquer recurso tecnológico ou ferramentas elaboradas. Será que depois de 77 dias de confinamento a Ieda sobreviveria numa selva com um desconhecido?