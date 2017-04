Ieda e Vivian foram as amigas que Emilly precisava nessa situação

Com a expulsão de Marcos do Big Brother Brasil nessa segunda-feira (10) depois de constatada a agressão em Emilly pelo exame policial, restou a Tiago Leifert a tarefa de comunicar às participantes sobre a saída do brother e o motivo que levou a isso. Podemos questionar a decisão da Globo de transmitir isso ao vivo, sendo que o ideal seria a vítima receber a ajuda da psicóloga do programa, mas o jeito feito pela emissora revelou a bela amizade feminina que surge nos momentos mais difíceis.

Assim que Emilly começou a chorar, rapidamente foi consolada por Ieda e Vivian. Depois de Tiago interromper a transmissão para a casa, as duas começaram a didaticamente explicar sobre agressão às mulheres e reafirmar como Emilly não deveria se sentir culpada. A gêmea revelou que não denunciou porque não queria prejudicá-lo e chorou muito pensando em sua família.

As três já estiveram em ~cantos opostos~ durante o jogo do Big Brother Brasil, mas foi nesse momento de dificuldade que todas colocaram de lado qualquer que seja a rivalidade para uma apoiar e confortar a outra. Com esse abraço sincero que ilustra esta matéria, as meninas conseguiram demonstrar sem palavras que realmente se mexeu com uma, mexeu com todas. E, olhando pelo lado positivo, tudo isso que aconteceu pode servir para incentivar as mulheres a denunciarem seus agressores.

Em tempo: com Marcos fora do jogo, a prova da liderança que iria acontecer hoje foi cancelada e as três automaticamente se tornaram finalistas do programa.