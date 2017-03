Ieda fica furiosa com atitude de Marcos em festa do BBB17

Na noite de ontem aconteceu uma festa em homenagem às quatro estações no Big Brother Brasil, com direito a um show de Simone & Simaria (a Globo perdeu a chance de fazer um show de Sandy & Junior para aproveitar o tema). Não sabemos o que a Produção colocou na água dos participantes, mas o clima foi todo de paz.

Emilly, por exemplo, pegou um balde e fez seu próprio drink com frutas e muito álcool, servindo os colegas com uma concha. E lembra da treta dela com Vivian? Então, tudo foi esquecido e as duas curtiram como duas BFFs. Deve ter sido o poder do álcool, porque a gêmea passou bem mal por causa do drink do balde e precisou ser resgatada.

Quem não curtiu muito essa parte foi Ieda, que ficou simplesmente revoltada com Marcos ter permitido que Emilly chegasse àquele estado e ainda largasse a gêmea no sofá enquanto pegava coisas para ajudá-la. “Ele é um cara sem noção que está fazendo mal pra ela”, disparou. Segundo Ieda, ele devia ter cuidado melhor de Emilly porque a menina podia ter vomitado e engasgado no próprio vômito.

Como se percebesse que essa foi a maior bronca de mãe que ela já deu no programa, Ieda até fez gracinha quando Vivian disse que voltaria à festa. “Ninguém mais sai pra rua hoje!”, brincou a aposentada depois mandando uma piscadela. Mas se você achou que esse foi o maior comentário de mãe da noite, se enganou.

No meio da bronca, Ieda usou como argumento que Emilly é namorada de Marcos, e por isso ele deveria cuidar melhor dela. Roberta, com toda a paciência dos jovens, tentou explicar para a ex-“Mama” que eles não são namorados. “São namorados sim! Tão dormindo junto são namorados!”, gritou Ieda.

“As coisas mudaram, na cabeça deles eles só estão curtindo o momento, não tem namoro”, tentou argumentar Roberta para a sister. “Mas eles vão dormir juntos”, enfatizou Ieda para fazer igual nossa mãe que quer sempre ter a última palavra. Como não amar, né?