Ieda ganha a prova do anjo e toma decisão arriscada no BBB17

Nessa manhã de sábado finalmente rolou a apresentação da peça de teatro que daria o colar do anjo, lembrando que a decisão seria de acordo com a avaliação da qualidade do espetáculo. Se a peça fosse classificada como boa, quem levaria o colar do anjo seria a sonoplastia (ou seja, Ieda). Caso contrário, Manoel seria o anjo por ter escolhido interpretar o personagem Tonhão.

A peça com a história do Lobisomem correu sem maiores problemas, e ao final os brothers fizeram uma votação para decidir a classificação. Ganhou a avaliação positiva, e assim Ieda levou o colar do anjo. Manoel, ao ficar sabendo que poderia ter ganhado se a peça fosse uma porcaria, não conseguiu esconder a decepção e até foi chorar no colo de Roberta depois.

Já de bate pronto a aposentada precisou escolher os dois brothers que fariam o castigo do monstro, e Ieda tomou uma decisão bem arriscada para o jogo: colocar o líder Pedro na brincadeira. Toda vez que soar um sinal, Daniel e Pedro precisarão simular um martelo e um prego.

Embora o anjo tenha a autonomia de escolher qualquer pessoa para dar o castigo do monstro, há uma lei não-falada no Big Brother Brasil de que é uma grande roubada colocar o líder nisso. Com a escolha, Ieda pode entrar no radar do Pedro para o paredão a ser formado amanhã.