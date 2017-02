Ieda já nem disfarça mais a graça que sente das histórias de Elis

Seja no trabalho, na família ou no grupo de amigos, sempre somos obrigados a lidar com pessoas com as quais discordamos completamente. Embora a atitude mais comum que a gente tome seja ficar ao lado da pessoa com uma cara de paisagem, a Ieda do Big Brother Brasil nos deu uma verdadeira aula de como podemos lidar com esse tipo de gente mais problemática.

Todo mundo sabe que Elis está tocando o terror no BBB17 e que ela conseguiu uma passagem de ida para o temido paredão. Logo depois, todos os brothers se reuniram para desmascará-la e Elis conseguiu se esquivar de todas as acusações com uma retórica impecável. Pronto, o climão está instituído na casa e ninguém consegue mais ficar muito perto de Elis.

Ieda, por outro lado, tem se mostrado uma pessoa bem zen. Durante a conversa coletiva, a Mama ficou de longe apenas rindo das esquivas de Elis, e depois de cair numa armadilha da sister passou a achar graça de tudo. E é dessa forma que Ieda passou a tratar Elis: se divertindo com a situação.

Hoje mesmo Roberta e Elis conversavam sobre o comportamento da cabeleireira no mesmo quarto que Ieda descansava. Enquanto a emparedada explicava sobre a boataria que ela mesma espalhou, Ieda apenas ouvia atenta tampando seu sorriso com a coberta para não gerar mais desconforto no ambiente. Infelizmente não deu certo, ficou na cara que ela estava se divertindo horrores.

Mesmo tendo falhado em disfarçar, devemos parabéns à Ieda. A vida já é tão difícil, quando encontramos uma situação assim devemos procurar uma forma de se divertir mesmo.