Ieda lamenta eliminação de participante que não existe

Todos os dias os moradores do Big Brother Brasil são acordados com música alta e fazem fila para gravar um vídeo para o Raio-X, uma espécie de diário virtual de poucos segundos. Neste ano, os vídeos são disponibilizados no site oficial do programa, e graças a isso pudemos ver Ieda hoje (30/01) cometendo uma gafe engraçada.

Enquanto todos os demais participantes aproveitaram o Raio-X para demonstrar tristeza com a eliminação de Antônio e Mayla, Ieda aproveitou o recurso para lamentar a saída de Evelyn. Pera… mas quem é Evelyn? A sister provavelmente embaralhou os nomes dos participantes na cabeça (são 17, afinal!) e com certeza confundiu Emilly com uma inexistente Evelyn. Porém mesmo se for isso não deixa de ser um erro, afinal quem saiu foi Mayla.

Não é a primeira vez que Ieda nos diverte com alguma gafe. Em seu primeiro dia na casa ela chamou o Tiago Leifert de Bial e depois da prova da imunidade na última quinta-feira a sister perguntou à vencedora Roberta o que ela tinha ganhado mesmo.

Ieda melhor pessoa, gente!