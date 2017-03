Ieda não quer mais ser chamada de “Mama” dentro do BBB17

Após a eliminação de Elis, os brothers realizaram uma pequena confraternização no jardim regada a risadas e papos sobre tudo. Aproveitando que estavam todos reunidos, Ieda pediu a atenção e todos para comentar algo com o qual vinha se incomodando: ela não quer mais ser chamada de “Mama“.

O apelido surgiu logo no começo do confinamento, graças ao jeito meio “mãezona” da sister. A aposentada de 70 anos tomava conta dos novinhos, cozinhava e tudo mais, e logo acabou sendo declarada como a “tia da creche”. Mas devido aos recentes barracos, ela já estava se irritando quando alguma pessoa desagradável lhe chamava pelo apelido carinhoso.

Botando ordem no parquinho, Ieda pediu para que só a chamassem de Ieda. “E se eu te chamar de Mama sem querer?”, perguntou Vivian até ser informada que a aposentada alertaria o ~erro~. Sem o apelido e “Mama”, Ieda planeja participar mais do jogo inclusive nas coisas negativas, como ir ao paredão e do castigo do monstro.