Ieda perde prova da comida e clama por piedade da Produção

A manhã de domingo começou bem cedo com os brothers reunidos na sala para a esperada prova da comida que inesperadamente não foi realizada do lado de fora da casa, e sim no andar superior. Após o término, acompanhamos um pouco de drama como sempre.

O grupo roxo era composto por Marinalva, Ieda e Vivian, enquanto Daniel, Marcos e Emilly faziam parte do grupo verde. A prova da Levitação BBB consistia em eles usando luvas especiais que soltavam jatos de ar para guiar uma bolinha até o outro lado do trajeto, se desviando de aros. Se o brother derrubasse a bolinha, começava de novo. O time verde conseguiu ganhar a prova mesmo com Marcos bancando o técnico da galera e gritando ordens durante a disputa.

Por ter perdido, o time roxo ganhou o direito de sortear uma proteína de colher de chá. Ieda contou que não tinha muita frescura com comida, mas que torcia por coração de galinha, rabada ou moela. Na hora do sorteio, deu justamente o que Ieda não queria: língua de boi. A aposentada clamou por piedade e perguntou para a produção se eles não podiam sortear outra mistura… e a produção do programa respondeu com um grande silêncio. Não foi dessa vez, Ieda.

Ainda como parte da prova da comida, eles precisarão decidir ao vivo alguém para sair do Tá com Nada e todo mundo já está combinando de escolher uma certa pessoa que disse que fica estressada se não come direito ou então um certo médico.