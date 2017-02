Ieda sonhou com salmão, mas sorteou língua de boi pro Tá Com Nada

A gente vive reclamando que as provas da comida no Big Brother Brasil são sempre longas e sem emoção, e dessa vez mordemos a língua. A que rolou hoje misturava basquete e bingo, e foi quase uma hora de pura emoção.

A prova da comida consistia nos dois grupos alternadamente arremessando bolas grandes em uma estrutura que parecia uma cartela de bingo. Quem fizer uma linha na vertical, horizontal ou diagonal leva a vitória. Caso ninguém formasse linha (porque a prova era quase impossível), ganhava quem tinha mais bolas na estrutura.

A equipe roxa foi composta por Rômulo, Emilly, Ieda, Pedro, Elis e Marcos, já a verde tinha Manoel, Vivian, Marinalva, Luiz Felipe, Roberta e Ilmar. E, acreditem, a prova foi muuuuito longa e disputada. Elis foi a cestinha do grupo roxo, mas mesmo assim o time verde conseguiu virar no último minuto em meio a muitos arremessos errados e provocações para desestabilizar os coleguinhas.

No final, Ieda sorteou qual seria a mistura do pessoal do Tá com Nada que seus companheiros de confinamento. A sister até fechou os olhos e rezou para tirar um salmão, mas acabou pegando língua de boi para seus colegas.