Ieda tenta conversar com Emilly e papo vira discussão

Logo após a formação do paredão que colocou Daniel e Emilly na berlinda, Ieda tentou ser aquela compreensiva que resolve as tretas na base do papo e foi conversar numa boa com Emilly. O principal intuito da aposentada era demonstrar a insatisfação que muitos sentiam a respeito da falta de espírito esportivo da gaúcha. Infelizmente, a ideia do papo na paz não avançou muito porque a gêmea se alterou… e muito.

A aposentada contou que o comportamento dela após as provas é um pouco imaturo. Ieda exemplificou com o que rolou após a prova do anjo, em que Emilly ficou furiosa ao perder e não queria papo com ninguém, e em contrapartida todos foram parabenizá-la quando ela ganhou a prova da comida.

“Agora eu não posso comemorar quando eu ganho e ficar brava quando eu perco?”, respondeu retoricamente Emilly para Ieda. O papo rapidamente virou barraco, com Emilly falando alto e apontando para a sister. “Me deixa curtir meu paredão”, disparou enquanto era segurada nos braços de Marcos como se fosse um neném.

No jardim, todos se reuniram (como sempre) para comentarem sobre o comportamento infantil de Emilly. “Ela já devia ter amadurecido alguma coisa”, contou Marinalva enquanto Ieda relatava o que aconteceu.