Ieda tenta ser compreensiva no BBB17 e cai na “Cilada de Elis”

Como a gente já contou, ontem os brothers reuniram Elis na varanda pra conversar sobre a sister semear a discórdia com todo mundo. O resultado foi fenomenal, pois Elis conseguiu se desviar de todas as acusações e encerrar o papo quando quis. Naquele momento, Ieda estava longe apenas ouvindo e rindo da conversa, mas na tarde de hoje a Mama chamou a “Agente do Caos” para uma conversinha franca.

Ieda queria saber como a situação atual surgiu, e disse que o maior problema de Elis é que ela não interpreta direito as coisas. A Mama ainda exemplificou sua crítica, contando da vez em que a cabeleireira chegou nela e afirmou que todo mundo iria votar em Roberta. Elis, que tem nível máximo em vaselina para se escorregar de perguntas, contou que não foi uma afirmação, e sim uma pergunta.

Nessa hora Ieda se cansou e desabafou: “Olha, Elis, vou fazer o seguinte. Não falo mais contigo. Nossa conversa acabou aqui. Porque eu tenho a impressão que se te dou bom dia você vai interpretar de outra forma.”.

Só depois que Ieda percebeu que caiu na Cilada de Elis. Ela até chegou a contar para Emilly a estratégia da emparedada: “De repente ela arma um assunto e você cai numa armadilha.”. Pois é, Ieda, e você caiu como patinho.