Ieda vence a prova das bolinhas e ganha um dinheirão

Ao contrário das outras semanas, tivemos algo sendo exibido ao vivo no Big Brother Brasil no sábado. Os participantes foram reunidos na sala pela Produção para a entrada ao vivo de Tiago Leifert. O motivo era a Prova do Luxo, que tinha a ver com a piscina de bolinhas que surgiu na casa hoje e os brothers achavam que se tratava de algo do primeiro de abril.

A prova era bem simples: eles teriam de adivinhar quantas bolinhas havia dentro da piscina, tipo o que rolava no antigo programa da Galisteu no SBT!

Após a exibição dos VTs referentes aos acontecimentos das últimas 24h, no qual Marcos já planeja colocar Ilmar no próximo paredão, Leifert entrou ao vivo e pediu para todo mundo sortear um número da urna. Para quem adivinhasse que haviam 94.800 bolinhas, o apresentador prometeu dar um belo prêmio.

Todos chutaram valores bem altos, exceto Ieda e Ilmar. Porém, a aposentada foi quem chegou mais perto do número real e foi presenteada com um cheque de dez mil reais. Ela comemorou por finalmente ter ganhado algo no programa, mesmo que seja agora na reta final.