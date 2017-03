Ilmar atende Big Fone e “toma bronca” de Leifert no BBB17

Conforme foi prometido, o Big Fone tocou nessa noite de sábado sem qualquer aviso aos brothers. Como era de se esperar, rolou correria e a disputa ficou entre Pedro (que estava na cozinha jogando Golpinho) e Ilmar (que descansava no quarto do líder). Ilmar chegou antes ao aparelho e ouviu a ligação.

O atual líder foi avisado de que pegaria duas pulseiras, uma branca e uma vermelha, e entregaria a dois brothers. Nós que estamos do lado de fora temos a informação de que a vermelha garante uma indicação ao paredão no próximo domingo, e a branca garante dois votos no Jogo da Discórdia na próxima segunda-feira.

Ilmar pegou as pulseiras e… foi para o quarto. Todos os brothers ficaram tensos na casa, o público ficou ansioso, Tiago Leifert estava apreensivo, e o líder ficou lá de boa no quarto mesmo como se não tivesse atendido ligação alguma. Foi quando o apresentador do Big Brother Brasil projetou sua voz no quarto do líder e avisou que a decisão deveria ser tomada já.

Ilmar então entregou a pulseira vermelha para Roberta e a branca para Marcos, avisando que não fazia ideia do que cada uma faria com o brother. Leifert então nos lembrou que Roberta sempre costuma votar em Ilmar, mas dessa vez está impedida disso porque ele é o líder da semana.