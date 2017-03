Ilmar conta quem ele NÃO vai colocar no paredão

Nada melhor do que aproveitar uma noite de sábado do que curtir uma piscininha com amigos e declarar suas intenções de voto para o próximo paredão do Big Brother Brasil, não é mesmo?

Ilmar e Marinalva estavam nadando na piscina após esse sábado completamente sem acontecimentos relevantes no programa e eles conversaram sobre o paredão de amanhã. O líder contou a respeito de uma conversa que teve com Vivian a respeito da indicação dela… ou melhor, sua “não-indicação”.

Segundo Ilmar, ele não vai indicá-la como presente de aniversário para a sister. “É um presente bom, né?”, perguntou para Marinalva querendo saber se soube escolher bem o mimo para a aniversariante.

Bem, para a gente descobrir quem é que ele vai indicar, aí só vendo a formação do paredão amanhã ao vivo no programa.