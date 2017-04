Ilmar é eliminado do Big Brother Brasil 17

Faltando apenas 9 dias para o final do Big Brother Brasil, acompanhamos um dos paredões mais tensos da atual edição do programa e que culminou na saída de Ilmar. Confira o resumo do BBB de hoje:

O programa começou com Tiago Leifert anunciando um recorde de 101 milhões de votos (até aquele momento) e que estava pau a pau. Um VT imitando o estilo e um episódio de Friends contou a história dos dois amigos emparedados e como o sentimento deles encontrou a ruína. Até mesmo os vídeos engraçadinhos da semana acabaram focando na parte da estratégia, como um que teve Ieda como a poderosa chefona da máfia.

A edição de hoje não teve muitos VTs, nem mesmo o quadro de Rafael Cortez para que tivéssemos mais tempo para acompanhar a desastrosa Tour do Perdão de Marcos. Na chegada do último intervalo comercial, Leifert comunicou que a votação estava encerrada com recorde da temporada.

Na conversa do apresentador com os participantes, Tiago pediu para que os espectadores prestassem atenção à mensagem que seria transmitida. Ele discorreu um pouco sobre o perigo da polarização atualmente, principalmente em tempos de extremismo de Internet. Ressaltou que esse paredão não foi uma polarização e não era a representação do bem e do mal. Com 112 milhões de votos, o apresentador comunicou que Ilmar havia sido eliminado com 55,92%.

No lado de fora, o eliminado disse que sairia maior do que entrou, e demonstrou fair play cumprimentando toda a família de Marcos.