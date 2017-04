Ilmar e Marcos disputam paredão na reta final do BBB17

Após começar o programa com o melhor da discussão entre Ilmar e Emilly, o Big Brother Brasil já começou pegando fogo nesse domingo de formação do paredão Ilmar x Marcos. Para entendermos como a situação do reality chegou nesse ponto, Tiago Leifert chamou VTs para explicar as coisas das últimas 24h. Confira o que rolou no programa:

Depois de muitos vídeos mostrando as brigas entre Emilly e Ilmar, a líder começou seu discurso relembrando o texto do Leifert sobre reviravoltas, e declarou que uma pessoa que a quem considerava um amigo se mostrou alguém traiçoeiro. Após tudo isso, ela colocou Ilmar na reta.

Surpreendendo os brothers que esperavam uma votação aberta como nas duas semanas anteriores, Tiago Leifert avisou que essa noite seria a boa e velha formação de paredão com voto secreto no confessionário. Mais uma reviravolta necessária para dar aquela esquentada ao jogo. Confira os votos de cada um e a justificativa:

Ilmar votou em Ieda porque tem lealdade ao Marcos.

Vivian votou em Marcos porque a Emilly está imune.

Marinalva votou em Marcos porque é quem ela tem menos afinidade na casa.

Marcos votou em Marinalva porque ele se sentiu atacado.

Ieda votou em Marcos porque nas contas dela ela iria para o paredão se não fizesse isso.

Ao final da votação, o apresentador riu muito porque Marcos votou na Marinalva esperando que Ieda fizesse o mesmo, mas a aposentada foi no médico.