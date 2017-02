Ilmar e Marcos torcem para que Luiz Felipe seja o eliminado

Todas as manhãs no Big Brother Brasil há um ritual que deve ser seguido logo quando os participantes se levantam. Cada um vai ao confessionário e tem direito a 30 segundos de um vídeo diário que é postado no site oficial do programa, e é o cantinho no qual os brothers mandam recados e compartilham o que sentem.

No Raio-X desta manhã, Ilmar usou seus 30 segundos para falar sobre o paredão e reiterar uma informação que havia dito para Marcos na noite anterior: os dois estão unidos contra Luiz Felipe. Em seu vídeo justificativa gravado logo depois do paredão, Marcos pediu para que votassem em Luiz Felipe e o deixassem com Ilmar na casa. Já Luiz Felipe usou seu vídeo diário apenas para se mostrar conformado.

Outros brothers também declararam suas preferências durante a gravação do Raio-X. Ieda, que afirmou uma vez nunca gravar seus vídeos muito animada, mandou um enorme bom dia para a gente. Acho que alguém ficou de bom humor depois da indicação de Luiz Felipe ao paredão triplo.

Por fim, Manoel (que sempre grava vídeos sem camisa) pediu para os espectadores manterem Luiz Felipe dentro da casa. Enquanto torcia pelo amigo, o gêmeo flexionava desnecessariamente seu peitoral.