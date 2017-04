Ilmar fala sobre desistência e gritos de Marcos com psicóloga

Toda quarta-feira é realizado no estúdio do Gshow o programa online #RedeBBB, com apresentação de Rafael Cortez e a presença do eliminado da semana para uma mesa redonda. Ilmar esteve lá batendo cartão e acabou revelando umas coisinhas dos bastidores que a gente não sabia.

Por exemplo, nós acompanhamos Ilmar falando ao vivo que desistir do programa no meio daquele histórico Jogo da Discórdia, até precisou ser rapidamente acudido por Tiago Leifert. Porém, Mamão contou que ele posteriormente chegou a ir para o confessionário pedir novamente para sair, mas que a produção o acalmou e ele voltou atrás.

Quando o assunto foi o surto de Marcos, Ilmar revelou que o médico teria ido ao confessionário conversar com a psicóloga do programa quando estava com os nervos à flor da pele. Até aí nada de atípico, pois os brothers podem livremente bater um papo com a terapeuta, só que o caso de Marcos chamou a atenção porque ele estaria aos berros com a profissional. Segundo Ilmar, era possível ouvir do lado de fora do confessionário o descontrole do participante.

Quanto ao bate papo do #RedeBBB, tudo correu bem e Mamão não se esquivou de nenhuma pergunta. Quer dizer… quase todas. Toda vez que algum internauta lhe questionava sobre Emilly, a resposta era mesma: “quem é Emilly?”.