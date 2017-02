Ilmar faz as contas no BBB17 e desconfia que Pedro mentiu

Quando Pedro atendeu ao Big Fone no último domingo, ele preferiu indicar Ilmar ao paredão. Com isso, os votos na casa se dispersaram e Luiz Felipe acabou sendo indicado. Ou pelo menos isso foi o que Pedro explicou para ele.

Considerado como um grande estrategista por Daniel, Pedro foi colocado na berlinda sob a alegação de que iria para o paredão de qualquer forma por culpa do episódio do bolinho de chuva (que rendeu um castigo para toda a casa). Depois da formação o jornalista gamer foi até conversar com Ilmar e explicar seu plano, e a princípio o brother entendeu a indicação.

No entanto, na tarde de hoje (14) descobrimos que Ilmar não está tão de boa assim. Em conversa com Marinalva na academia, o brother contou que fez as contas e achou uma afirmação falsa a de que ele iria para o paredão de qualquer forma.

Então como explicar a indicação? O brother acredita que Pedro ficou chateado com o castigo dado pela Produção. Por causa dessa suposta estratégia furada, Ilmar já considera o gamer como um adversário direto.

Não querendo ir contra suas contas, Ilmar, mas a Emilly já estava combinando para todo mundo mandar você para o paredão, tá?