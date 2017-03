Ilmar ganha a prova do líder do BBB17 após girar muito

Foram muitas horas girando e girando, mas a prova da batedeira do Big Brother Brasil chegou ao final e entregou a liderança a Ilmar. Além dos confortos do quarto do líder, ganhará também o direito de indicar um brother para o próximo paredão que será duplo.

A primeira participante a cair fora da prova da batedeira foi Ieda por ter descumprido a regra de apoiar o pé. Daniel e Emilly saíram durante a madrugada devido à temperatura da prova (imagina o frio por causa da água!). Maria Vivian desistiu da prova nessa manhã de sexta-feira, já tontinha de tanto rodar.

Além da infração de Ieda, chamou a atenção da Internet um suposto cochilo que Marinalva deu no finalzinho da madrugada. No entanto, ela acabou sendo desclassificada no final da manhã justamente por dormir na prova. A disputa final ficou entre Marcos e Ilmar, mas o médico abandonou a prova após muito silêncio.