Ilmar ganha (de novo) a prova do líder do BBB17

A edição ao vivo do Big Brother Brasil de hoje já começou com Tiago Leifert explicando como funcionarão as indicações desta semana. Foi anunciado que o paredão será novamente triplo: um voto virá do líder, outro pela casa e a terceira indicação virá do brother que acertar as respostas que Elettra dará em uma questionário ao sair.

Falando em Elettra, ela foi o centro das atenções da edição como não poderia deixar de ser. Por sorte, ainda pudemos ver um pouco Antônio e Manoel lá no Gran Hermano VIP participando de um jogo bizarro: eles estão ficando na casa um por vez, trocando de lugar para ver se algum dos famosos do reality espanhol vão perceber a mudança (como se fosse a coisa mais difícil, Manoel está mais magro, tem cabelo curto e não tem as tatuagens do irmã0).

Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de liderança. A prova do líder dessa semana consistia em mostrar notícias aos brothers, e eles precisaram dizer se eram verdadeiras ou se eram falsas. Todas as notícias eram de fatos ocorridos durante o confinamento, então era um misto de análise crítica e sorte.

As primeiras notícias foram absurdamente falsas, como o fato de Donald Trump ter terminado o muro da fronteira. Vivian e Marcos foram os primeiros eliminados porque erraram a pergunta sobre a Elis ter sido pedida em casamento.

Já Rômulo foi eliminado porque achou que Grazi Massafera era uma das zumbis em última festa. A pergunta seguinte foi sobre a prisão de Eike Batista, e quem vazou foi Daniel, Emilly e Marinalva. A pergunta derradeira foi sobre o casamento de Gisele Bundchen, e a liderança de Ilmar foi garantida por causa do erro de Ieda.

Assim, Ilmar volta ao quarto do líder duas semanas após ocupar o cômodo pela primeira vez.